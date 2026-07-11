ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
22

350 тонн дизеля у воді! Як рятують екосистему Кирилівського озера у Києві

350 тонн дизеля у воді! Як рятують екосистему Кирилівського озера у Києві

350 тонн дизеля у воді! Як рятують екосистему Кирилівського озера у Києві

Екологічне лихо на столичній Оболоні. Вже тиждень рятувальники безперервно очищують озеро Кирилівське, куди після ворожого обстрілу потрапило майже 350 тонн дизельного пального. Масляна плівка вкрила всю водойму, а мешканці навколишніх будинків потерпають від їдкого запаху. Під загрозою опинилася вся місцева екосистема: птахи та тварини, які роками жили на озері. Які методи використовують для очищення води та чи вдасться повністю ліквідувати наслідки екоциду — дивіться у подробицях від кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Дата публікації
Кількість переглядів
22

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie