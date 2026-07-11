350 тонн дизеля у воді! Як рятують екосистему Кирилівського озера у Києві

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Екологічне лихо на столичній Оболоні. Вже тиждень рятувальники безперервно очищують озеро Кирилівське, куди після ворожого обстрілу потрапило майже 350 тонн дизельного пального. Масляна плівка вкрила всю водойму, а мешканці навколишніх будинків потерпають від їдкого запаху. Під загрозою опинилася вся місцева екосистема: птахи та тварини, які роками жили на озері. Які методи використовують для очищення води та чи вдасться повністю ліквідувати наслідки екоциду — дивіться у подробицях від кореспондента ТСН Олександра Романюка.