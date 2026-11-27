4 роки без мами: неймовірна історія порятунку дітей з окупації та РФ

Реклама

Міцні обійми, сльози полегшення та перші слова свободи. Сьогодні з тимчасово окупованих територій і Росії вдалося повернути групу українців – 9 неповнолітніх дітей, бабусю, яка супроводжувала онука, та 29-річну вихованку Олешківського дитячого будинку-інтернату. Ця дорога додому тривала два тижні й тричі опинялася на межі зриву. Росіяни чинили шалений психологічний тиск, запевняючи дітей, що в Україні вони нікому не потрібні, а на деяких із них окупанти навіть приховували інформацію та документи. Повернення відбулося в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA за посередництва першої леді США Меланії Трамп, міжнародних партнерів та Офісу омбудсмана України. Подробиці надскладного порятунку та щемливі кадри першої зустрічі рідних – дивіться у репортажі журналістки ТСН Олени Гущик.