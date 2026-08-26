400 ракет рф готові до ударів! Жалоба в Чернігові! Річки стрімко міліють! | ТСН 19:30 26 серпня

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Росія підготувала до ударів по Україні 400 балістичних ракет, а на кордоні з Білоруссю зводять новий військовий об'єкт – дивіться подробиці у випуску ТСН о 19.30 за 26 серпня 2026 року. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими матір'ю та дитиною. На фронті тривають запеклі бої під Краматорськом, а президент Зеленський відвідує передову та несподівано нагороджує Ілона Маска. У випуску ви також дізнаєтеся, хто гальмує 22-й пакет санкцій проти РФ та яка екологічна катастрофа загрожує українським річкам.