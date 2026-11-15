5 років у нелюдських умовах: що РФ робить із полоненими українськими бійцями та медійниками

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Щонайменше 27 цивільних українських медійників та військових журналістів Росія просто зараз утримує в неволі. Загалом, за даними Координаційного штабу, у полоні перебувають 45 представників медіа. Людей незаконно засуджують за сфабрикованими важкими статтями, відправляють у заслання до Сибіру та роками тримають у нелюдських умовах без зв'язку зі світом. У Міжнародний день ув'язненого письменника в Києві та Львові відбулася щорічна акція "Порожні стільці" на підтримку полонених авторів, журналістів і захисників Маріуполя. Через безпекову ситуацію захід у столиці вперше провели в укритті. Колишні бранці Максим Буткевич і Роман Борщ, а також рідні захисників, розповіли про те, що допомагає вижити в катівнях, як Кремль намагається знищити свободу слова та чому про кожного бранця важливо кричати на весь світ. Детальніше – у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.