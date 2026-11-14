5 трансплантацій за добу: українські хірурги знову роблять неможливе

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5 трансплантацій органів за добу: четверо дітей та один військовий отримали шанс на повноцінне життя завдяки пересадці донорських органів. Донором для всіх пацієнтів став 17-річний юнак. Він потрапив в автокатастрофу — попри всі зусилля медиків, урятувати хлопця не вдалося, тож рідні дали згоду на посмертне донорство. Зараз ви бачите кадри коридору пошани: лікарі проводжають свого пацієнта, схиливши голови у вдячності. У цей момент хірурги Інституту серця вже були на вокзалі — вони мали вирушити у відрядження. Поїздку терміново скасували, фахівці повернулися до клініки та виконали 2-гу в Україні пересадку легень дитині — 17-річній дівчині.Нирку ще одній дитині пересадили в Першому медичному об'єднанні Львова, а в Центрі кардіології та кардіохірургії пересадили серце 40-річному військовому. Інші 2 дитячі трансплантації — нирки та печінки — провели в Охматдиті. На зв'язку зі студією — Олег Годік, хірург-трансплантолог, професор, керівник програми органної трансплантації лікарні «Охматдит».