500 ракет і дронів! Удар по мостах Києва, вибухи у Львові та ракети аж у Польщі!

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Україна оговтується після однієї з наймасштабніших комбінованих атак за останній рік: ворог випустив понад 500 ракет та безпілотників. У Києві під прицілом опинилися одразу три ключові переправи через Дніпро, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, дипломатичні установи та історичні пам'ятки в середмісті, є загиблі та поранені. Водночас у Львові зазнала руйнувань залізнична станція та введено екстрені відключення світла, а під час ударів по заходу країни російська ракета перетнула польський кордон.

У цьому відео ТСН – детальна хроніка найважчого тижня, наслідки ударів по Києву, Одесі, Дніпру, Харкову та Львову, ексклюзивні кадри з місць влучань, а також міжнародна реакція на падіння ракети на території Польщі та скликання Радбезу ООН.