53 українці зникли в Непалі після страшної повені | ТСН 10:00 27 серпня

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Пів сотні українців вважаються зниклими безвісти після масштабної повені в Непалі. Серед них — туристична група з 46 осіб, які перебували в епіцентрі стихійного лиха. Наразі зв'язок із ними відсутній. Посольства України в Індії та Китаї координують пошукові роботи з місцевою поліцією. Загальна кількість жертв повені вже сягнула 162 людей. Подробиці рятувальної операції та ситуацію в регіоні розповість кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.