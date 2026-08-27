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ТСН у соціальних мережах

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53 українці зникли в Непалі після страшної повені | ТСН 10:00 27 серпня

53 українці зникли в Непалі після страшної повені | ТСН 10:00 27 серпня

53 українці зникли в Непалі після страшної повені | ТСН 10:00 27 серпня

Пів сотні українців вважаються зниклими безвісти після масштабної повені в Непалі. Серед них — туристична група з 46 осіб, які перебували в епіцентрі стихійного лиха. Наразі зв'язок із ними відсутній. Посольства України в Індії та Китаї координують пошукові роботи з місцевою поліцією. Загальна кількість жертв повені вже сягнула 162 людей. Подробиці рятувальної операції та ситуацію в регіоні розповість кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.  

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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