6000 атак на залізницю! Як машиністи вивозять людей з-під прицільних ударів дронів

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Понад 6000 атак від початку повномасштабного вторгнення – у середньому по 4 удари щодня завдає Росія по українській залізниці. Ворог цілеспрямовано б'є не лише по коліях і підстанціях, а й влаштовує цинічне полювання на пасажирські потяги та бригади ремонтників за допомогою реактивних дронів. Від перших днів великої війни, коли залізничники евакуювали понад 4 мільйони людей і 120 тисяч тварин, і до сьогодні залізниця залишається артерією життя країни. Кореспондентка ТСН Олена Гущик розкриває, з якими безпрецедентними викликами стикається "Укрзалізниця": машиністи діляться історіями порятунку сотень пасажирів під час повторних атак дронів, розповідають про роботу центрів відстеження загроз та щоденний ремонт знищеної інфраструктури. Про незламність людей зі сталевими нервами дивіться у нашому спеціальному сюжеті до Дня залізничника.