ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
4

6000 атак на залізницю! Як машиністи вивозять людей з-під прицільних ударів дронів

6000 атак на залізницю! Як машиністи вивозять людей з-під прицільних ударів дронів

6000 атак на залізницю! Як машиністи вивозять людей з-під прицільних ударів дронів

Понад 6000 атак від початку повномасштабного вторгнення – у середньому по 4 удари щодня завдає Росія по українській залізниці. Ворог цілеспрямовано б'є не лише по коліях і підстанціях, а й влаштовує цинічне полювання на пасажирські потяги та бригади ремонтників за допомогою реактивних дронів. Від перших днів великої війни, коли залізничники евакуювали понад 4 мільйони людей і 120 тисяч тварин, і до сьогодні залізниця залишається артерією життя країни. Кореспондентка ТСН Олена Гущик розкриває, з якими безпрецедентними викликами стикається "Укрзалізниця": машиністи діляться історіями порятунку сотень пасажирів під час повторних атак дронів, розповідають про роботу центрів відстеження загроз та щоденний ремонт знищеної інфраструктури. Про незламність людей зі сталевими нервами дивіться у нашому спеціальному сюжеті до Дня залізничника.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie