70-річний француз велосипедом приїхав до Львова з неймовірною метою

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Здолав велосипедом понад дві тисячі кілометрів з Франції аби привернути увагу до війни в Україні. 70-річний інженер та волонтер Антуан Леквана приїхав до Львова, де працював над проєктом автономного водопостачання для лікарні Анброкен, який профінансував французький уряд. Скільки тривала подорож та кому волонтер подарував свій велосипед – кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже.