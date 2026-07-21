ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
21

70-річний француз велосипедом приїхав до Львова з неймовірною метою

70-річний француз велосипедом приїхав до Львова з неймовірною метою

70-річний француз велосипедом приїхав до Львова з неймовірною метою

Здолав велосипедом понад дві тисячі кілометрів з Франції аби привернути увагу до війни в Україні. 70-річний інженер та волонтер Антуан Леквана приїхав до Львова, де працював над проєктом автономного водопостачання для лікарні Анброкен, який профінансував французький уряд. Скільки тривала подорож та кому волонтер подарував свій велосипед   – кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже.

Дата публікації
Кількість переглядів
21

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie