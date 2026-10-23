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ТСН у соціальних мережах

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Адаптивний теніс для ветеранів: як в Одесі поранені бійці проходять реабілітацію на корті

Адаптивний теніс для ветеранів: як в Одесі поранені бійці проходять реабілітацію на корті

Адаптивний теніс для ветеранів: як в Одесі поранені бійці проходять реабілітацію на корті

Після поранень вчаться жити заново. Іноді допомагають протези, а іноді — тенісна ракетка й люди, які розуміють без зайвих слів. В Одесі відбувся всеукраїнський фінал адаптивного тенісу для ветеранів «Південний сет». На корт вийшли ті, хто ще нещодавно боровся за життя. Для них важливий не так рахунок на табло, як можливість відчути: вони не самі. Про теніс, який повертає до життя, — кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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