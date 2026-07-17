Аді Роговцевій — 89! Таємниці зіркової родини, залаштунки Жовтневого та зворушливий вчинок правнука

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Легенда українського театру та кіно, народна улюблениця Ада Роговцева відсвяткувала свій 89-й день народження! За давньою традицією — на сцені, разом із повним залом Жовтневого палацу. У сюжеті ТСН дивіться ексклюзивні кадри залаштунків, архівні відео 40-річної давнини та почуєте, як нащадки великої акторки продовжують її справу. Онук Матвій та донька Катя розповіли про найтепліші сімейні традиції, а 7-річний праонук Костик Степанков став справжньою зіркою вечора, буквально «відібравши» мікрофон у прабабусі на сцені! Чому близькі називають Аду Миколаївну «Йожиком»? Яку важливу традицію, пов'язану з військовими та квітами, акторка повторює щороку? Та як у свої 89 років вона витанцьовує на сцені так, що заздрять молоді актори?