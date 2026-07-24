Артилерія, яка воює за себе та за тих, хто вже п’ятий рік у полоні! Ексклюзив Наталі Нагорної

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Спеціальний репортаж про один день війни з бригадною артилерійською групою “Азова”. Головна вимога до цих гармашів від їхнього командира, аби кожен з них був готовий за потреби стати до лав як піхота. Кожен захід на позиції для артилеристів - це виклик, адже техніку, якою вони працюють у кілзоні, дуже складно не помітити. Їхній командир - 24-річний Герой України на псевдо Вог показав, якою різною стала війна артилерії: як ремонтують наземні роботизовані комплекси та доправляють вантажі, як дістаються на фронт та як рятують поранені гармати, як переживають за тих, хто пішки йде на позиції, як пам'ятають своїх та чому війна не закінчиться, поки всі не повернуться з полону. Дивіться спеціальний репортаж кореспондентки ТСН Наталі Нагорної.