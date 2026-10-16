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ТСН у соціальних мережах

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65

Атака на Захід: у Луцьку блекаут та витік аміаку, у Рівному знищено ТРЦ! Палає нафтобаза

Атака на Захід: у Луцьку блекаут та витік аміаку, у Рівному знищено ТРЦ! Палає нафтобаза

Атака на Захід: у Луцьку блекаут та витік аміаку, у Рівному знищено ТРЦ! Палає нафтобаза

Цілий день західні області України під масованим ударом ворога: Рівненщина, Волинь та Хмельниччина потерпають від жорстоких російських атак. Є загиблий та десятки постраждалих.

У Рівному розтрощено торговельний центр, ліцей та житлові будинки — на область летіло близько пів сотні ворожих цілей. На Волині окупанти поцілили по підприємствах: згоріли фури та стався витік аміаку, який ліквідували надзвичайники. Луцьк опинився у блекауті — місто залишилося без світла, зупинився електротранспорт, а вода подається з перебоями. Водночас на Хмельниччині рятувальники ліквідовували масштабну пожежу на нафтобазі під загрозою повторних ударів.

Наслідки масштабного обстрілу заходу України та історії очевидців — у прямому включенні кореспондентки ТСН Анни Махно.

Дата публікації
Кількість переглядів
65

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