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Атаку на Wildberries у Володимирській області РФ зняли на відео
У ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів маркетплейсу Wildberries у селищі Хрястово Володимирської області Росії. Площа охопленого пожежею комплексу становить близько 172 тис. кв. м. Факт удару та пожежі підтвердили губернатор регіону Олександр Авдєєв і пресслужба компанії. Людей евакуювали, за попередніми даними, постраждалих немає.