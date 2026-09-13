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ТСН у соціальних мережах

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8

Атаки по складах б’ють по наших гаманцях! Що зросте в ціні й чим запасатися?

Атаки по складах б’ють по наших гаманцях! Що зросте в ціні й чим запасатися?

Атаки по складах б’ють по наших гаманцях! Що зросте в ціні й чим запасатися?

Терор цивільних, особливо у прифронтових областях — якою тепер знову стала й Київщина — триває: росіяни продовжують бити по наших автозаправках, нафтобазах і цивільних складах із дитячими іграшками, книжками та продуктами харчування. Коли Україну може накрити хвиля високих цін і дефіциту, та чи встигне бізнес перебудувати логістичні маршрути, аби пересічні покупці цього не відчули — кореспондентка «ТСН.Тижня» Ірина Коваленко розпитала посадовців, які відповідають за продовольчу безпеку країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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