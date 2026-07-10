Авіабомба розтрощила середмістя Запоріжжя! Загинув поліцейський, охоронця досі шукають...

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Запоріжжя надвечір здригнулося від потужних вибухів. По середмістю росіяни запустили керовані авіабомби. Одна людина загинула, ще 16-ро дістали поранення. Під завалами адмінбудівлі рятувальники шукають загиблого охоронця. Ще одна бомба впала під багатоповерхівку та не здетонувала. А у приватному секторі ворожий каб понівечив цілу вулицю. Ціллю безпілотника, який атакував Чернігів сьогодні вдень, ймовірно, була автозаправна станція. А напередодні росіяни вдарили по АЗС у Холмах і Корюківці. Крім того, було уражено об'єкт водопостачання.Російські окупанти свідомо роблять непридатною для життя північ Чернігівщини. Напередодні безпілотником типу «Гербера» також було знищено деревообробне підприємство. А дрон «Молнія» в Новгород-Сіверському районі спалив склади та комбайн у фермерському господарстві. До того ж там був удар і по енергооб'єкту. Життя вздовж російського кордону стає все важчим — вода та світло подаються з перебоями. Тим часом у регіоні вже тиждень триває обов'язкова евакуація з прикордоння. Куди людям виїжджати та чи є охочі — дивіться в репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.