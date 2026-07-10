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ТСН у соціальних мережах

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83

Авіабомба розтрощила середмістя Запоріжжя! Загинув поліцейський, охоронця досі шукають...

Авіабомба розтрощила середмістя Запоріжжя! Загинув поліцейський, охоронця досі шукають...

Авіабомба розтрощила середмістя Запоріжжя! Загинув поліцейський, охоронця досі шукають...

Запоріжжя надвечір здригнулося від потужних вибухів. По середмістю росіяни запустили керовані авіабомби. Одна людина загинула, ще 16-ро дістали поранення. Під завалами адмінбудівлі рятувальники шукають загиблого охоронця. Ще одна бомба впала під багатоповерхівку та не здетонувала. А у приватному секторі ворожий каб понівечив цілу вулицю. Ціллю безпілотника, який атакував Чернігів сьогодні вдень, ймовірно, була автозаправна станція. А напередодні росіяни вдарили по АЗС у Холмах і Корюківці. Крім того, було уражено об'єкт водопостачання.Російські окупанти свідомо роблять непридатною для життя північ Чернігівщини. Напередодні безпілотником типу «Гербера» також було знищено деревообробне підприємство. А дрон «Молнія» в Новгород-Сіверському районі спалив склади та комбайн у фермерському господарстві. До того ж там був удар і по енергооб'єкту. Життя вздовж російського кордону стає все важчим — вода та світло подаються з перебоями. Тим часом у регіоні вже тиждень триває обов'язкова евакуація з прикордоння. Куди людям виїжджати та чи є охочі — дивіться в репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.  

Дата публікації
Кількість переглядів
83

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