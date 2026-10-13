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ТСН у соціальних мережах

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Автобус спалахнув за секунди: спогади пасажирів, які вижили під час удару по Краматорську

Автобус спалахнув за секунди: спогади пасажирів, які вижили під час удару по Краматорську

Автобус спалахнув за секунди: спогади пасажирів, які вижили під час удару по Краматорську

У Дніпрі лікарі цілодобово борються за життя тяжкопоранених пасажирів, які опинилися в епіцентрі цинічного удару по двох рейсових автобусах у Краматорську. Тоді ворожа атака забрала життя 30 людей, ще понад два десятки дістали поранення. Коли рятувальники гасили вогонь і витягували людей, окупанти завдали повторного удару. Ті, хто вижив і отямився, розповіли кореспондентці ТСН Ользі Павловській про пережите пекло: як вистрибували з охоплених полум'ям салонів і повзли на колінах під новими вибухами. Подробиці порятунку та поточний стан потерпілих – дивіться у сюжеті.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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