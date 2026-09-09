Автобуси брали штурмом! Чи стало киянам легше їздити на лівий берег?!

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Як українська столиця долатиме транспортний колапс? Щоденні, а інколи й щогодинні тривоги в Києві вже зробили переповнений транспорт і заблоковані мости буденністю для містян, надто коли йдеться про дорогу з лівого на правий берег. Люди годинами чекають на зупинках, а потім буквально штурмом беруть салони автобусів, аби просто дістатися додому. На кризу вже відреагували в Кабміні: прем’єр зібрав термінову нараду та висунув ультиматум столичній владі. Чого вимагає уряд і як відповідає місто — усі деталі щоденного випробування для киян зібрали кореспонденти ТСН.