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ТСН у соціальних мережах

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Автобуси брали штурмом! Чи стало киянам легше їздити на лівий берег?!

Автобуси брали штурмом! Чи стало киянам легше їздити на лівий берег?!

Автобуси брали штурмом! Чи стало киянам легше їздити на лівий берег?!

Як українська столиця долатиме транспортний колапс? Щоденні, а інколи й щогодинні тривоги в Києві вже зробили переповнений транспорт і заблоковані мости буденністю для містян, надто коли йдеться про дорогу з лівого на правий берег. Люди годинами чекають на зупинках, а потім буквально штурмом беруть салони автобусів, аби просто дістатися додому. На кризу вже відреагували в Кабміні: прем’єр зібрав термінову нараду та висунув ультиматум столичній владі. Чого вимагає уряд і як відповідає місто — усі деталі щоденного випробування для киян зібрали кореспонденти ТСН.  

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