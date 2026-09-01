- Дата публікації
-
- Категорія
- Відео
- Кількість переглядів
- 18
“Аж стіни дрижали”: Рівне наполохав вибух у поліції! Загинув підполковник!
Підполковник поліції загинув, ще 3 правоохоронців дістали поранення: вибух прогримів напередодні ввечері в Рівному на території райвідділу поліції. На місце одразу вирушили екстрені служби, а частину прилеглої вулиці перекрили для проведення слідчих дій. Згодом правоохоронці офіційно повідомили: вибух стався під час виконання службових обов’язків співробітниками вибухотехнічної служби. Усі подробиці розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно.