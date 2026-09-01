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ТСН у соціальних мережах

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18

“Аж стіни дрижали”: Рівне наполохав вибух у поліції! Загинув підполковник!

“Аж стіни дрижали”: Рівне наполохав вибух у поліції! Загинув підполковник!

“Аж стіни дрижали”: Рівне наполохав вибух у поліції! Загинув підполковник!

Підполковник поліції загинув, ще 3 правоохоронців дістали поранення: вибух прогримів напередодні ввечері в Рівному на території райвідділу поліції. На місце одразу вирушили екстрені служби, а частину прилеглої вулиці перекрили для проведення слідчих дій. Згодом правоохоронці офіційно повідомили: вибух стався під час виконання службових обов’язків співробітниками вибухотехнічної служби. Усі подробиці розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно.

Дата публікації
Кількість переглядів
18

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