“АЗОВ” розніс таємну нафтобазу росіян! Дістали окупантів навіть під землею!

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І нафтобази окупантів наші воїни дістають буквально з-під землі. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» провели фантастичну спецоперацію на Донеччині. Сховище пального росіяни облаштували в підземеллях цементного заводу в Новоамвросіївському — на тимчасово окупованій території. Туди паливо для фронту з Росії доправляли залізницею, а далі автомобілями, замаскованими під цивільні, розвозили по всій лінії зіткнення. Тонни цього пального забезпечували сили загарбників на різних ділянках оборони. Але після ретельної розвідки бійці «Азову» вразили ключові вузли захованої нафтобази окупантів. Знищено також електричну підстанцію, яка живила вороже підземелля. Із десятків цистерн, які окупанти залишили на поверхні, жодна не вціліла.