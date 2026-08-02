Азовець “Хижак”: через помилку слідчого дивом уникнув вироку в полоні

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Він пішов до війська за покликом серця, бився в Маріуполі, потрапив на «Азовсталь», а звідти майже на 3 роки — у російський полон. Там росіяни мали засудити його на тривалий термін ув'язнення. Але чомусь про нього забули. Дивіться інтерв'ю з 26-річним артилеристом «Азову» Давидом Мусієнком на псевдо «Хижак». Звідки такий позивний? І чого в Маріуполі — місті, що було в облозі, — йому бракувало найбільше?