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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
23

Азовець “Хижак”: через помилку слідчого дивом уникнув вироку в полоні

Азовець “Хижак”: через помилку слідчого дивом уникнув вироку в полоні

Азовець “Хижак”: через помилку слідчого дивом уникнув вироку в полоні

Він пішов до війська за покликом серця, бився в Маріуполі, потрапив на «Азовсталь», а звідти майже на 3 роки — у російський полон. Там росіяни мали засудити його на тривалий термін ув'язнення. Але чомусь про нього забули. Дивіться інтерв'ю з 26-річним артилеристом «Азову» Давидом Мусієнком на псевдо «Хижак». Звідки такий позивний? І чого в Маріуполі — місті, що було в облозі, — йому бракувало найбільше? 

Дата публікації
Кількість переглядів
23

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