Балістичний удар по Києву та трагедія в Запоріжжі: наслідки масованої атаки та реакція Зеленського

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Ворог завдав масованих ударів по українських містах. Посеред білого дня Київ атакували балістичними ракетами – зафіксовано влучання та падіння уламків в Оболонському й Солом'янському районах, є поранені, через пошкодження енергетичної інфраструктури виникли перебої зі світлом і водопостачанням, зупинявся електротранспорт. Тим часом у Запоріжжі тривають масштабні рятувальні роботи після жорстоких ударів авіабомбами по житлових кварталах, де загинули та постраждали мирні жителі, зокрема діти. Президент Володимир Зеленський відреагував на терор цивільних та заявив, що Москва обов'язково отримає відповідь. Повні деталі, кадри з місць прильотів та розбір ситуації в енергетиці столиці – дивіться у ТСН.