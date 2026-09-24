Балістика по Києву: Іскандер увігнався в землю й не розірвався! Руйнування по всьому місту

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Двоє загиблих і щонайменше шестеро потерпілих — такі наслідки нічної масованої атаки ворога по столиці. Чотирьох людей медики ушпиталили, повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою. Руйнування фіксують у кількох районах міста. На Подолі уламки ракети впали біля пологового будинку. У медзакладі пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Серед пацієнтів, попередньо, потерпілих немає. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч. Поблизу медзакладу на паркуванні сталося загорання автомобілів. Одна людина загинула на місці. А в Дніпровському районі уламки впали у двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований. Під завалами можуть бути люди. На Лівому березі постраждали ще кілька будинків, серед них шістнадцятиповерхівка та адміністративна будівля. Наслідки атаки фіксують і в Солом’янському районі. Там уламки впали на території нежитлової забудови. Осколки через вікно влетіли в гуртожиток одного із закладів вищої освіти, де перебували студенти. У мережі також поширюють світлину бойової частини ракети, попередньо, «Іскандера», яка впала просто посеред двору і не здетонувала.