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ТСН у соціальних мережах

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БАЛІСТИКА ТА ДРОНИ ЦІЛИЛИСЯ В ЛЮДЕЙ: КАДРИ ПРИЛЬОТІВ з Києва, Запоріжжя, Одеси

БАЛІСТИКА ТА ДРОНИ ЦІЛИЛИСЯ В ЛЮДЕЙ: КАДРИ ПРИЛЬОТІВ з Києва, Запоріжжя, Одеси

БАЛІСТИКА ТА ДРОНИ ЦІЛИЛИСЯ В ЛЮДЕЙ: КАДРИ ПРИЛЬОТІВ з Києва, Запоріжжя, Одеси

Масована нічна та ранкова атака по містах України: ворог застосував балістичні та гіперзвукові ракети, а також ударні безпілотники. У Києві зафіксовано падіння уламків та руйнування у Дніпровському, Святошинському та Солом’янському районах – понад 20 постраждалих, серед яких діти. У Запоріжжі росіяни цинічно та прицільно атакували FPV-дроном рейсовий автобус із пасажирами, а також били балістикою. В Одесі ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку на рівні 15-го поверху – люди врятувалися лише завдяки миттєвій реакції на сигнал тривоги. Усі подробиці з місць влучань, ексклюзивні кадри наслідків та історії очевидців дивіться у репортажах кореспондентів ТСН Олени Лоскун та Сергія Осадчука.

Дата публікації
Кількість переглядів
13

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