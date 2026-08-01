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ТСН у соціальних мережах

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Балістика вбила людей дорогою в укриття! Лівий берег понівечений ударами!

Балістика вбила людей дорогою в укриття! Лівий берег понівечений ударами!

Балістика вбила людей дорогою в укриття! Лівий берег понівечений ударами!

Уже відомо про 9 загиблих, іще 28 людей постраждали, серед них — 4 дітей. Такі наслідки чергової балістичної атаки росіян на Київ. Зранку небо затягнуло смогом від пожеж. Руйнування цієї ночі фіксували в 5 районах столиці. Найбільше жертв — у Дарницькому районі. Там, окрім адмінбудівлі та нежитлової забудови, росіяни влучили в житловий будинок. 7 людей загинули, ще 14 постраждали, двоє з них — діти. Станом натепер пожежу на цій ділянці вже ліквідовано. Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено величезну вирву від ворожого снаряда. У Солом’янському районі відомо про 2 загиблих, а серед поранених — двоє неповнолітніх. За однією з адрес сталося загоряння та часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали 35 людей із верхніх поверхів та ліквідували пожежу. Одного потерпілого виявлено й у Шевченківському районі. Там загорілися нежитлова будівля та автомобілі «швидкої допомоги». Загалом рятувальникам вдалося допомогти 105 людям. Кореспондент ТСН Олександр Романюк від самого ранку працює на місцях влучань у столиці та вже встиг побувати в Солом’янському районі, де росіяни поцілили в житловий будинок. А зараз він із нами на прямому зв’язку вже з Лівобережжя, з Дарницького району.

Дата публікації
Кількість переглядів
25

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