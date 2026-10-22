Балістика замість миру: що насправді приховують ракети РФ та який план на зиму?

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Масований ракетний терор Києва одразу після гучних дипломатичних переговорів. Цієї ночі Росія випустила по столиці десятки ракет, зокрема застосувавши касетні балістичні "Іскандери" по густонаселених та історичних районах міста. Понад десяток постраждалих, пошкоджена станція "швидкої", зруйнована інфраструктура та перекритий рух між берегами. Як ворог обходить міжнародні санкції та чиї деталі виявили у збитому залізі фахівці ГУР? Які 7 системних цілей визначив агресор для ударів по енергетиці на цю зиму та до яких сценаріїв уже підготувалися в Україні? Усі подробиці ракетної атаки, репортаж із місця подій та коментарі експертів – дивіться в ТСН.