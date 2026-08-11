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ТСН у соціальних мережах

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Барбершоп у лікарні: у Львові заклад відкрив український ветеран

Барбершоп у лікарні: у Львові заклад відкрив український ветеран

Барбершоп у лікарні: у Львові заклад відкрив український ветеран

Василь Курило дістав тяжкі травми на війні, реабілітація після яких займала кілька місяців. Під час перебування у лікарні чоловік зіштовхнувся з проблемою – не міг підстригтися, бо ж був на кріслі колісному. За допомогою Василь був вимушений звертатися до друзів-барберів, які стригли і його, і побратимів просто у палаті. Так і виникла ідея – створити безбар’єрний барбершоп прямісінько у медзакладі. Про те, як він працює - більше розповість кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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