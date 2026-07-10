Баталії за МАФи в Києві: чи треба зносили всі кіоски?! Люди вже бунтують!

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Демонтувати не можна залишити. У Києві триває боротьба з малими архітектурними формами. Цього тижня черга дійшла, зокрема, до станції метро «Дарниця». Київські чиновники кажуть: таким чином намагаються очистити місто від тимчасових споруд. Але підприємці, звісно, проти. Чимало з них — це ветерани або родичі військовослужбовців. Іншого заробітку, ніж від торгівлі, вони, запевняють, не мають. Чи є бодай якась альтернатива знесенню кіосків — дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Лоскун.