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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
17

Баталії за МАФи в Києві: чи треба зносили всі кіоски?! Люди вже бунтують!

Баталії за МАФи в Києві: чи треба зносили всі кіоски?! Люди вже бунтують!

Баталії за МАФи в Києві: чи треба зносили всі кіоски?! Люди вже бунтують!

Демонтувати не можна залишити. У Києві триває боротьба з малими архітектурними формами. Цього тижня черга дійшла, зокрема, до станції метро «Дарниця». Київські чиновники кажуть: таким чином намагаються очистити місто від тимчасових споруд. Але підприємці, звісно, проти. Чимало з них — це ветерани або родичі військовослужбовців. Іншого заробітку, ніж від торгівлі, вони, запевняють, не мають. Чи є бодай якась альтернатива знесенню кіосків — дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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