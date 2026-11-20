Батьки роками приховували сина, щоб його не забрали окупанти: історія порятунку з Олешок

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Мільйон 600 тисяч українських дітей після початку повномасштабного вторгнення опинилися на тимчасово окупованих територіях, а понад 700 тисяч із них ворог вивіз до РФ. За кожне вкрадене дитинство Україна веде щоденну запеклу боротьбу, організовуючи надскладні міжнародні спецоперації.

14-річний Ярослав прожив у тимчасово окупованих Олешках чотири роки. Батьки мусили приховувати існування сина, аби окупанти не забрали його до інтернатів чи російських шкіл. Хлопець не міг виходити на вулицю, вчитися та говорити рідною мовою. Лише нещодавно, завдяки сприянню міжнародних партнерів та Офісу омбудсмана, родину вдалося вивезти маршрутом через Крим, Росію та Білорусь.