Бережіть хвостатих! Перша допомога тваринам влітку: як врятувати собаку чи кота від перегріву

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Спека може бути підступною не лише для людей, а й для наших домашніх улюбленців. Ветеринари попереджають: тепловий удар у тварин стається значно швидше, ніж ми думаємо. Як вчасно розпізнати симптоми перегріву? Що робити, якщо собаці чи коту стало зле на вулиці? Та які правила допоможуть вберегти чотирилапого друга від наслідків високої температури? Усі відповіді знає кореспондентка ТСН Софія Бокій.