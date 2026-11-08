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ТСН у соціальних мережах

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Без поступок Кремлю: з якими козирями українська делегація летить на переговори

Без поступок Кремлю: з якими козирями українська делегація летить на переговори

Без поступок Кремлю: з якими козирями українська делегація летить на переговори

Уперше після 9-місячної паузи делегації України, США та Росії можуть знову сісти за стіл перемовин в Абу-Дабі. Поки Дональд Трамп інтригує світ заявами про якусь «велику угоду, що охопить усю Європу», а Путін посилює ракетний терор Києва через крах своїх планів на фронті, українська дипломатія розгортає власну контргру.

Президент Володимир Зеленський провів екстрений дипломатичний раунд у Берліні та взяв участь в Іберо-американському саміті в Іспанії, узгоджуючи спільну позицію з ключовими союзниками в ЄС і НАТО. Хто намагається викинути європейців з-за столу домовленостей, які деталі непублічних розмов лідерів вдалося зафіксувати нашій знімальній групі та з якими несподіваними козирями Україна підходить до зустрічі в ОАЕ — дивіться в ексклюзивному репортажі Олени Чернякової в ТСН.Тижні.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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