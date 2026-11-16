Без засуджень та косих поглядів: на Закарпатті влаштували унікальний вікенд для особливих родин

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Батьки, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, щодня перебувають у колосальній емоційній і фізичній напрузі 24/7, постійно борючись із нерозумінням зовнішнього світу. Аби дати їм змогу нарешті видихнути, на Закарпатті, у курортному селищі Поляна, волонтери простору "Зірочки на землі" організували особливий вікенд перезавантаження. Поки мами малюють із психологами та діляться життєвим досвідом, діти годинами захоплено займаються з майстринями та волонтерами – для декого це перші в житті самостійні години без тривоги. Серед учасниць – поліціянтка Катерина з сином Артемом, які вимушено покинули обстріляну Салтівку в Харкові. Дивіться у щемливому репортажі журналістки ТСН Ольги Пахар, як прості речі повертають батькам сили жити на повну.