Безкоштовний відпочинок у горах! Державна програма для дітей із прифронтових зон: як отримати путівку

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Школярі віком від 7 до 18 років із прифронтових і найбільш постраждалих регіонів України мають змогу відпочити від сирен, вибухів та стресу в мальовничих безпечних Карпатах. Державна програма всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна» створена для дітей із Донеччини, Луганщини, Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Одещини та Чернігівщини. У пріоритеті – діти військовослужбовців, сироти, евакуйовані та діти, які вирвалися з тимчасової окупації. Проїзд, харчування, проживання в безпечних таборах із сертифікованими укриттями, дозвілля та психологічна підтримка повністю покриваються державою. Як батькам швидко оформити заяву, які документи підготувати, чи є якісь приховані платежі та чи поширять програму на жителів Києва – в ефірі ТСН пояснила директорка департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Ольга Травіна.