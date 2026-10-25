ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
8

Безлади і бої на вулицях Європи! Ультраправі вже викрутили ситуацію для себе!

Безлади і бої на вулицях Європи! Ультраправі вже викрутили ситуацію для себе!

Безлади і бої на вулицях Європи! Ультраправі вже викрутили ситуацію для себе!

Євросоюз знову охопили масштабні протести. У багатьох містах жорсткі сутички протестувальників з поліцією, погроми і затримання. В Італії, Іспанії і Франції - молодь трощила вітрини, палила автівки і атакувала правоохоронців. Головні причини масового невдоволення громадян житлова криза, високі ціни і соціальна незахищеність. Франція вже дві суботи поспіль живе у протестах. 17-го жовтня - маніфестації закінчилися масштабними погромами і грабунками. Все це бачила на власні очі Лідія Таран - власна кореспондентка “Укрінформу” у Франції. Вона наживо для ТСН.Тижня розповіла про події.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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