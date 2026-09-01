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ТСН у соціальних мережах

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Безстрашні чи щось знають: чому іноземні посли не тікають з Києва через масовані удари

Безстрашні чи щось знають: чому іноземні посли не тікають з Києва через масовані удари

Безстрашні чи щось знають: чому іноземні посли не тікають з Києва через масовані удари

Попри рекордну кількість повітряних тривог, масовані нічні атаки балістикою та появу реактивних дронів, іноземні посольства у Києві демонструють непохитність. Поки МЗС деяких країн оновлюють застереження для своїх громадян, дипломатичні місії ЄС та США заявляють: вони залишаються в українській столиці разом із українцями. Як західні партнери оцінюють зміну тактики Кремля, чи готується світ до нової хвилі ескалації та які таємні сигнали стоять за останніми візитами міжнародних посередників – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Олени Чернякової.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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