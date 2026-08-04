Біль, що кричить: промови двох матерів, чиїх доньок забрала війна

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Це розповіді про надлюдську силу та невимовний біль. Дві матері, чиїх доньок забрала війна, знайшли в собі сили заговорити, щоб світ знав імена їхніх героїнь. 20-річна Віталіна Яровенко та Єва Ройтер (Еліс) мріяли про вільну Україну і рятували інших до останнього подиху. Дивіться повні промови матерів без коментарів – як нашу спільну шану та пам'ять про тих, хто віддав життя за кожного з нас.