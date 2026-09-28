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ТСН у соціальних мережах

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Білецький заявив про завершення третього сезону «Вівальді»: звільнено низку сіл

Білецький заявив про завершення третього сезону «Вівальді»: звільнено низку сіл

Білецький заявив про завершення третього сезону «Вівальді»: звільнено низку сіл

Третій армійський корпус завершив третій сезон операції «Вівальді», звільнивши Нове, Рідкодуб, Катеринівку, Карпівку та Новомихайлівку й повернувши 51 кв. км території (загалом від початку наступу — 176 кв. км). Командир Андрій Білецький назвав етап переломним: росіяни спалили резерви на хибному напрямку, «проспавши» головний удар на Нове. Під час боїв знищено близько 2000 окупантів, понад 250 здалися в полон (цілими підрозділами). До операції також долучилися Третя штурмова бригада та прикордонники з загонів імені Євгенія Пікуса і «ДОЗОР».  

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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