Б'ють по АЗС і потягах просто з конвеєра: експерти розкрили нову тактику дронів РФ

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Київ готовий до взаємного мораторію на далекобійні удари, але чи готова Москва: минув майже тиждень від заяви Дональда Трампа про ймовірність угоди між Україною та РФ щодо припинення атак на цивільну інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу, наголосивши на готовності до дзеркальних дій, якщо Росія припинить бити по мирних містах. Утім, окупанти не зупиняються — хоча масованість обстрілів дещо знизилася порівняно з попередніми тижнями. Як змінилася тактика ворожих атак і чому росіяни дедалі частіше б'ють посеред дня — з'ясовувала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.