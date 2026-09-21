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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
19

Блогер-зрадник Ігор Синяк заспівав «Одну калину» в Німеччині з другом-росіянином і нарвався на критику

Блогер-зрадник Ігор Синяк заспівав «Одну калину» в Німеччині з другом-росіянином і нарвався на критику

Блогер-зрадник Ігор Синяк заспівав «Одну калину» в Німеччині з другом-росіянином і нарвався на критику

Блогер-зрадник Ігор Синяк разом із російським музикантом Сергієм Григор’євим-Апполоновим несподівано виконали українською мовою відому пісню «Одна калина» під час свого виступу в Німеччині. Фрагмент номера артисти опублікували в Мережі, де він привернув увагу користувачів та українських знаменитостей. Згодом на виконання відреагував автор музики Руслан Квінта й звинуватив обох у крадіжці.

Дата публікації
Кількість переглядів
19

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