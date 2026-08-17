БМВ влетіли в кав’ярню! РФ підтягує пускові установки до країн НАТО | ТСН 16:00 17 серпня

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Дивіться випуск ТСН о 16.00 від 17 серпня 2026 року онлайн. У цьому випуску: оперативна інформація про наслідки ворожих ударів по Одещині та Краматорську, нові атаки на об’єкти "Нафтогазу", ситуація на фронті біля Курилівки за даними DeepState, будівництво баз запуску дронів РФ біля кордонів НАТО, а також інші резонансні події в Україні та світі.