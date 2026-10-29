Бог логістики на нулі! Як робот “ТОР” проривається крізь мінні поля

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Півтори тонни провізії за один виїзд: там, де дороги прострілюються і кожна поїздка вкрай ризикована, на допомогу воїнам приходять наземні роботизовані комплекси. Зараз вони рятують життя та економлять ресурси захисників на різних напрямках фронту. Зокрема, бійцям 141-ї бригади снаряди, їжу та воду успішно доправляє комплекс “ТОР”. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова бачила його в роботі й розкаже про це.