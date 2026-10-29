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ТСН у соціальних мережах

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Бог логістики на нулі! Як робот “ТОР” проривається крізь мінні поля

Бог логістики на нулі! Як робот “ТОР” проривається крізь мінні поля

Бог логістики на нулі! Як робот “ТОР” проривається крізь мінні поля

Півтори тонни провізії за один виїзд: там, де дороги прострілюються і кожна поїздка вкрай ризикована, на допомогу воїнам приходять наземні роботизовані комплекси. Зараз вони рятують життя та економлять ресурси захисників на різних напрямках фронту. Зокрема, бійцям 141-ї бригади снаряди, їжу та воду успішно доправляє комплекс “ТОР”. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова бачила його в роботі й розкаже про це.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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