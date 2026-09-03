”Боявся, що помре на руках”: кінолог дивом урятував чотирилапу напарницю

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Одними з перших вирушають на місця обстрілів, допомагають шукати зниклих та виявляють нелегальну зброю: у кінологічному підрозділі Нацполіції Запоріжжя служать близько пів сотні службових собак. Кожен чотирилапий має свій профіль — від спецпризначенців до собак-терапевтів. Утім, російські атаки не минають без наслідків і для тварин. Як тренуються та відновлюються після поранень чотирилапі правоохоронці — бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.