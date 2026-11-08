Бунт у Петропавлівській Борщагівці: хто найняв псевдомедикиню і навіщо на місце прибув Буданов

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Гучний скандал на Петропавлівській Борщагівці: як провокація перетворилася на штурм закритого об’єкта та ледь не підіграла кремлівській пропаганді. Жінка на колінах, звинувачення в нелюдських катуваннях, розлючений натовп і закидання військових — усе це транслювалося наживо у соцмережах.

Але що з цього правда, а що — відпрацьована схема? Слідство з’ясувало: так звана лікарка давно не має стосунку до офіційної медицини, її послуги із псевдопорятунку та силового тиску оцінювалися у 107 тисяч гривень, а метою міг бути зрив військової служби. Ситуація стала настільки неконтрольованою, що на місце подій терміново прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов та керівництво Нацгвардії. Деталі — в сюжеті ТСН.Тижня від Наталії Ярмоли та Івана Воробйова.