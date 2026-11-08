ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
1

Бунт у Петропавлівській Борщагівці: хто найняв псевдомедикиню і навіщо на місце прибув Буданов

Бунт у Петропавлівській Борщагівці: хто найняв псевдомедикиню і навіщо на місце прибув Буданов

Бунт у Петропавлівській Борщагівці: хто найняв псевдомедикиню і навіщо на місце прибув Буданов

Гучний скандал на Петропавлівській Борщагівці: як провокація перетворилася на штурм закритого об’єкта та ледь не підіграла кремлівській пропаганді. Жінка на колінах, звинувачення в нелюдських катуваннях, розлючений натовп і закидання військових — усе це транслювалося наживо у соцмережах.

Але що з цього правда, а що — відпрацьована схема? Слідство з’ясувало: так звана лікарка давно не має стосунку до офіційної медицини, її послуги із псевдопорятунку та силового тиску оцінювалися у 107 тисяч гривень, а метою міг бути зрив військової служби. Ситуація стала настільки неконтрольованою, що на місце подій терміново прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов та керівництво Нацгвардії. Деталі — в сюжеті ТСН.Тижня від Наталії Ярмоли та Івана Воробйова.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie