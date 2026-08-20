«Був синій дим»! Пекельна ніч у Києві: люди не встигали в укриття!

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Завтра в Києві — день жалоби: сьогоднішня масована ракетна атака забрала життя 15 киян, понад 30 людей поранені. Столиця та область стали головною ціллю ворога. Атака розпочалася ще до опівночі: по Києву та Броварах окупанти випустили близько 20 балістичних ракет і «Циркон». Наслідки відчули в Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах. Пошкоджень зазнала дитяча лікарня, а в одному з укриттів заблокувало людей — їх вдалося деблокувати рятувальникам. За 2 години до балістики додалися десятки крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, які теж переважно спрямували на Київ та агломерацію. Моніторингові канали повідомляли про масований обстріл Борисполя. Водночас по місту били реактивні «Шахеди». Наслідки російської атаки в Солом’янському районі бачив кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.