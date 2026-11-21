Били туди, де святкували день народження: свідчення людей після атаки на Кривий Ріг

Реклама

Ворог цинічно та жорстоко атакував самісіньке середмістя Кривого Рогу у вечір п'ятниці, коли на вулицях і в закладах перебували сотні цивільних. Окупанти вдарили по центру двома балістичними ракетами, а коли на місце трагедії прибули екстрені служби й медики – почали добивати людей реактивними безпілотниками. Під ударом опинилися лікарня, магазин, понад два десятки багатоповерхівок і ресторан, де в дитячій кімнаті перебували малюки. Внаслідок атаки загинули двоє людей – семирічний хлопчик та 20-річна фельдшерка швидкої допомоги. Кількість поранених зросла до 60-ти, серед них є люди у вкрай тяжкому стані. Дивіться пряме включення кореспондентки ТСН Анастасії Невірної з місця подій та ексклюзивні свідчення очевидців, які рятували дітей з-під завалів.