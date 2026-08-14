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ТСН у соціальних мережах

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Битва за ідентичність: чому культурна програма "Тисячовесна" важлива саме зараз

Битва за ідентичність: чому культурна програма "Тисячовесна" важлива саме зараз

Битва за ідентичність: чому культурна програма "Тисячовесна" важлива саме зараз

В Івано-Франківську відбувається третій етап державної програми "Тисячовесна", яка спрямує 4 мільярди гривень на підтримку конкурентоспроможного українського культурного продукту. Продюсерка 1+1 media Анна Гончар поділилася своїми враженнями від пітчингу, розповіла про проєкти, які можуть змінити наш інформаційний простір, та пояснила, чому участь у таких конкурсах є стратегічно важливою для кожного фахівця галузі.  

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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