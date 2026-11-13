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ТСН у соціальних мережах

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Частина Київщини може залишитись без світла на 20 годин

Частина Київщини може залишитись без світла на 20 годин

Частина Київщини може залишитись без світла на 20 годин

Через аварію на лінії 110 кВ частина Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київщини може залишатися без світла до 18-20 год. Про це 13 листопада повідомив очільник Гатненської громади Олександр Паламарчук після розмови з представниками ДТЕК. За його словами, наразі діє лише одна черга відключень. Орієнтовно електроенергію подаватимуть на 2-3 години, після чого її може не бути протягом 18-20 годин. Аварійні бригади вже працюють над відновленням.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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