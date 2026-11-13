Частина Київщини може залишитись без світла на 20 годин

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Через аварію на лінії 110 кВ частина Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київщини може залишатися без світла до 18-20 год. Про це 13 листопада повідомив очільник Гатненської громади Олександр Паламарчук після розмови з представниками ДТЕК. За його словами, наразі діє лише одна черга відключень. Орієнтовно електроенергію подаватимуть на 2-3 години, після чого її може не бути протягом 18-20 годин. Аварійні бригади вже працюють над відновленням.