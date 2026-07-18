Черепахи ласують кавунами! Літнє меню для гігантів, яке не кожен може собі дозволити

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Справжній кавуновий бенкет у столичному зоопарку! Сьогодні шпороносні черепахи київського зоопарку насолоджуються головним літнім делікатесом. Чи припали до смаку гігантським рептиліям перші кавуни сезону та як тварини переносять спеку? На прямий зв’язок зі студією виходить кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Дивіться наживо наймиліший обід цього літа!