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ТСН у соціальних мережах

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Чому десятки шкіл — закриють? Реформа школи, яку готували 10 років — вже породила купу страхів?!

Чому десятки шкіл — закриють? Реформа школи, яку готували 10 років — вже породила купу страхів?!

Чому десятки шкіл — закриють? Реформа школи, яку готували 10 років — вже породила купу страхів?!

З 1 вересня в Україні починається пілотування масштабної реформи старшої школи (10-12 класи), в якому беруть участь 150 навчальних закладів по всій країні. Головна мета Нової української школи (НУШ) — дати дітям можливість самостійно обирати свій профіль навчання та фокусуватися на предметах, які їм дійсно цікаві та потрібні для здачі НМТ, не розпорошуючи час на 22 обов’язкових предмети. Директор ліцею №57 Олександр Артеменко та співзасновниця ГО «Смарт освіта» Іванна Коберник розкривають головні інновації: чому 12-й клас фактично замінить перший курс вишу, а бакалаврат у ЗВО триватиме лише 3 роки замість 4.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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