Чому Драпатого називають легендою ЗСУ та як на його призначення відреагували в РФ?

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Михайло Драпатий офіційно став новим головнокомандувачем Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський подякував Олександру Сирському за ключові операції та поставив перед новим очільником війська стратегічні завдання щодо оновлення підходів до оборони. Журналіст ТСН Ігор Бондаренко в сюжеті пригадає, як починався бойовий шлях генерала-легенди — від славнозвісного стрибка БМП у Маріуполі 2014-го та виходу з Ізваринського котла до звільнення правобережжя Херсонщини та сучасних реформ у війську.